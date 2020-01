Camera: domani audizione ministro Patuanelli su Alitalia

- Domani, mercoledì 8 gennaio, alle ore 15, la commissione Trasporti della Camera svolge l'audizione del ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, nell'ambito dell'esame del decreto legge 137/2019 recante "Misure urgenti per assicurare la continuità del servizio svolto da Alitalia - Società aerea italiana S.p.A. e Alitalia Cityliner S.p.A. in amministrazione straordinaria". L'appuntamento è trasmesso in diretta webtv. E' quanto rende noto Montecitorio. (Com)