Brasile: Bolsonaro potrebbe annullare il viaggio di Davos per motivi di sicurezza (2)

- "Stiamo discutendo la possibilità di cancellare il viaggio a Davos, la possibilità è reale, ma al momento non posso entrare in dettaglio", ha affermato da ultimo il presidente alla stampa a margine di un incontro istituzionale. Bolsonaro ha aggiunto che la decisione se andare o meno a Davos, per il consueto World Economic Forum, dipenderà da ciò che accadrà fino alla data del viaggio. Tuttavia, nonostante la tensione, il capo di stato ha garantito che effettuerà come da programma il suo viaggio in India, dove parteciperà alle celebrazioni della festa della Repubblica, il prossimo 26 gennaio. (Brb)