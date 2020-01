Sanità: Gallera su meningite, da domani aprono nuovi ambulatori a Calepio e Grumello

- Domani, mercoledì 8 gennaio, aprirà un nuovo ambulatorio vaccinale a Castelli Calepio e sarà potenziato il Presidio socio sanitario territoriale (Presst) di Grumello del Monte (aperto fino a venerdì fra le 9 e le 12.30) entrambi in provincia di Bergamo. Arriveranno così a 14 gli ambulatori straordinari aperti in queste settimane. Giovedì 9 gennaio cominceranno invece le vaccinazioni nelle scuole e nelle aziende dove lavorano i residenti nei comuni maggiormente colpiti dalla meningite. Questi i principali esiti degli incontri che l'assessore regionale al Welfare, Giulio Gallera, ha avuto oggi a Bergamo e Villongo con i vertici di Ats e Asst e i sindaci degli ambiti. "La reattività del sistema regionale – ha detto Gallera incontrando la stampa – è stata davvero eccezionale così come il lavoro degli ambulatori 'straordinari' che hanno lavorato senza sosta anche durante questo periodo di ferie. Ad oggi sono state vaccinate 3.511 persone dall'Ats di Bergamo e 3.304 da quella di Brescia. Abbiamo fatto davvero uno sforzo straordinario anche per reclutare personale e vaccini". Nella parte bresciana gli ambulatori straordinari saranno aperti almeno fino a venerdì 10 gennaio e poi saranno eventualmente e gradualmente 'sostituiti' dai Medici di Medicina Generale che saranno riforniti di tutti i vaccini necessari. Nella bergamasca i MMG hanno già iniziato a vaccinare. Oggi sono arrivati 5.000 vaccini all'Ats di Bergamo e altri ancora ne arriveranno. (segue) (com)