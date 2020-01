Siria: Onu, almeno 300 mila civili fuggiti da Idlib da metà dicembre

- Almeno 300.000 civili siriani sono fuggiti dalle loro case a Idlib dalla metà dello scorso dicembre, a seguito di una forte escalation di ostilità. Lo ha annunciato oggi Mark Cutts, vice coordinatore umanitario delle Nazioni Unite per la crisi siriana, esprimendo preoccupazione anche per le rigide temperature invernali che comportano ulteriori rischi per le persone in fuga. Molti degli sfollati, infatti, vivono in tende e rifugi di fortuna in luoghi inospitali esposti alle intemperie. Il rappresentante delle Nazioni Unite si è detto "allarmato" dal "deterioramento della situazione umanitaria in Idlib", dove circa tre milioni di civili, "la stragrande maggioranza donne e bambini", rimangono intrappolati in una zona di guerra. Dall'aprile 2019, le forze del governo siriano fedeli al presidente Bashar al Assad, con il sostegno della Russia, conducono attacchi aerei nella provincia di Idlib, l'ultima roccaforte dei ribelli in territorio siriano. Dopo un cessate il fuoco unilaterale lanciato lo scorso agosto, le forze lealiste hanno ripreso l'azione militare in questa provincia il 19 dicembre, ma i progressi sul campo sono stati trascurabili, in particolare nei primi giorni del 2020. Secondo le stime delle Nazioni Unite, l'offensiva militare delle forze di Damasco in questa regione ha già causato oltre 1.000 morti. (Res)