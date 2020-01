Ue: presidente Macron, presidenza croata ha "responsabilità imponente" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione europea "ha inoltre presentato il Piano verde, un'ottima base per il lavoro, che contiene le proposte della tassa sul carbone, del sostegno a iniziative verdi, dell'adeguamento della politica commerciale alle sfide climatiche e alla sicurezza alimentare". Parlando del processo di allargamento dell'Ue, Macron ha affermato di capire l'importanza che l'argomento assume per la Croazia, ma invitato a ogni modo a "cambiare il paradigma rispetto all'ultima discussione del consiglio del mese di ottobre". La presidenza croata dovrà inoltre "lottare per un compromesso sul quadro finanziario pluriennale, ma dovrà anche continuare a trattare la questione del Brexit". (segue) (Zac)