Alitalia: Lega, siamo all'anno zero, Patuanelli venga subito in commissione

- "Siamo sconcertati dall'atteggiamento pilatesco del governo di fronte alla situazione drammatica della nostra compagnia di bandiera. Siamo fermi all'anno zero: il neo commissario brancola nel buio e il ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture di fatto se ne lava le mani, mettendo a rischio migliaia di posti di lavoro per la cui salvaguardia presenteremo emendamenti ad hoc. Riteniamo urgente riconvocare immediatamente il responsabile del ministero dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, affinché chiarisca una volta per tutte la posizione dell'esecutivo e l'ennesimo sperpero di denaro per un nuovo direttore generale". Lo affermano in una nota congiunta i deputati della Lega in commissione Trasporti alla Camera Alessandro Morelli, Elena Maccanti, Giuseppe Donina, Massimiliano Capitanio, Fabrizio Cecchetti, Antonietta Giacometti, Edoardo Rixi, Giovanni Tombolato, Adolfo Zordan a margine delle audizioni in Commissione Trasporti nell'ambito dell'esame del dl Alitalia. (segue) (Com)