Alitalia: Lega, siamo all'anno zero, Patuanelli venga subito in commissione (2)

- "Sono in ballo 400 milioni di soldi pubblici - continuano i parlamentari leghisti - ma tuttora permangono incongruenze per quanto riguarda la nazionalizzazione, più volte annunciata da alcuni membri del governo in commissione e su cui ora è calato il silenzio da parte del ministro De Micheli. Non ci è chiaro il perimetro d'azione del commissario straordinario Giuseppe Leogrande, che oggi ci annuncia di non avere alcuna competenza in merito alla riorganizzazione e all'efficientamento dell'azienda e di aver provveduto alla nomina di un direttore generale. Permangono dubbi sul ruolo che l'esecutivo intende dare a Ferrovie dello Stato. Il governo è confuso - concludono i deputati della Lega - ma a farne le spese sono gli italiani". (Com)