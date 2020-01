Puglia: stanziati 17,4 milioni per hub sociali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La giunta regionale, su proposta degli assessori Salvatore Ruggeri e Raffaele Piemontese, ha approvato lo stanziamento di 17 milioni e 400 mila euro per selezionare gli interventi hub di innovazione sociale". Lo ha reso noto la Regione Puglia in una nota in cui si legge che l'intervento consisterà in "una azione nuova e sperimentale nell'ambito del programma Puglia sociale-in, finalizzata alla promozione dell'innovazione sociale e allo sviluppo dell'economia sociale, in cui entrano in gioco gli enti locali, protagonisti strategici per l'attuazione degli obiettivi previsti dal Programma per la diffusione e il rafforzamento delle attività economiche a contenuto sociale". Entusiasta il commento del presidente Michele Emiliano: "Un nuovo tassello importante a sostegno delle imprese sociali, del terzo settore e degli enti locali insieme in una ottica di innovazione sociale dunque di partnership pubblico/privato, il primo caso di procedura plurifondo, grazie al lavoro degli Uffici regionali competenti, attraverso quindi la sinergia e la sincronizzazione dei fondi Fesr e Fse, al fine di potenziare l'accessibilità alle opportunità di inclusione, crescita della qualità della vita, empowerment delle reti locali di attori pubblici e privati deputati al contrasto delle povertà e di ogni rischio di esclusione, all'implementazione di un insieme di policy rivolte a conciliare gli obiettivi del consolidamento dell'offerta sociale e della sua sostenibilità". (Ren)