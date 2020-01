Regionali Emilia-Romagna: Salvini, il 26 gennaio "cambia il mondo"

- Se alle elezioni in Emilia-Romagna del 26 gennaio, vincerà la candidata della Lega, Borgonzoni, "cambierà il mondo". Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, durante un comizio a Modena in vista della tornata elettorale per le Regionali. "E' chiaro che il 26 gennaio, se le elezioni andranno come penso che andranno, cambia il mondo perché, dopo 70 anni, l'Emilia-Romagna sceglie il futuro e il cambiamento", ha affermato Salvini.(Rin)