Ex Ilva: fonti Mef, mancato spegnimento Altoforno 2 facilita trattativa per intesa vincolante

- Fonti del ministero dell'Economia e delle Finanze sottolineano che "l'accoglimento del ricorso dei commissari dell'Ilva, che chiedevano di non spegnere l'Altoforno 2 di Taranto, facilita le trattative per arrivare a un'intesa vincolante per il rilancio e per il conseguente mantenimento dei livelli occupazionali del polo siderurgico". (Rin)