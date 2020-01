Iraq: premier Abdul Mahdi conferma di aver ricevuto lettera su ritiro forze Usa

- Il primo ministro dell’Iraq, Adel Abdul Mahdi, ha confermato di aver ricevuto una lettera "firmata" e "chiara" dalle autorità statunitensi che annunciava il ritiro delle truppe Usa dal paese. Parlando oggi nel corso del Consiglio dei ministri, il capo del governo iracheno “ad interim” ha detto che lettera è stata effettivamente trasmessa al suo ufficio, nonostante il segretario Usa alla Difesa, Mark Esper, abbia detto poco dopo che gli Stati Uniti non hanno alcuna intenzione di lasciare militarmente l’Iraq. “Non so di che lettera si tratti. Cercheremo di scoprire da dove è venuta fuori. Ma non abbiamo deciso di lasciare l’Iraq”, ha detto ieri il capo del Pentagono in conferenza stampa. Secondo Abdul Mahdi, tuttavia, non si tratta di un "foglio che è caduto dalla fotocopiatrice", ma di una lettera "firmata e molto chiara". "Ora, dicono che era una bozza (...), ma avrebbero potuto inviare un'altra lettera di chiarimento", ha detto il premier. (segue) (Irb)