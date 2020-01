Difesa: colloquio telefonico tra ministro Guerini e segretario di Stato Usa Esper

- Oggi pomeriggio si è svolto un colloquio telefonico tra il ministro della Difesa Lorenzo Guerini e il segretario di Stato alla Difesa degli Stati Uniti Mark Esper. Lo riferisce un comunicato stampa del ministero della Difesa, secondo cui la telefonata ha fornito l’occasione per uno scambio articolato e franco sugli sviluppi in Iraq. Il ministro ha ribadito l’appello già espresso dal governo italiano alla moderazione, al dialogo, e al senso di responsabilità con cui va gestita la complessità della attuale situazione in Iraq. Le priorità per l’Italia, ha sottolineato il ministro, sono la stabilità della regione e dell’Iraq, e la necessità di mettere in atto ogni sforzo per preservare i risultati della lotta a Daesh conseguiti in questi anni. Con la presenza di circa 1000 uomini in Iraq, oltre 1000 in Libano nella missione Unifil, e poco meno di 1000 in Afghanistan – ha richiamato il ministro – l’Italia è fra i Paesi più impegnati per la stabilità della regione. A tal proposito il Ministro Guerini ha evocato l’importanza - condivisa da Esper - di far fronte in maniera coordinata agli sviluppi futuri, con l’obiettivo di poter continuare l’impegno della Coalizione anti–Daesh, all’interno di una cornice di sicurezza per i nostri militari. (segue) (Com)