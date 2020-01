Ue: missione esplorativa arrivata in Bolivia in vista di elezioni del 3 maggio (2)

- Il primo turno delle elezioni generali si terrà il 3 maggio. In caso di risultato definitivo già al primo turno, gli eletti entreranno in carica tra il 29 maggio e il 12 giugno. L'eventuale ballottaggio è fissato per il 14 giugno: in questo caso l'insediamento di presidente, vicepresidente, deputati e senatori, avverrà tra l'8 e il 22 luglio. Il secondo turno verrà convocato nel caso in cui nessuno dei candidati ottenga il 50 per cento più uno degli elettori o una differenza di dieci punti percentuali nei confronti del secondo candidato più votato. Il processo di aggiornamento dell'anagrafe elettorale inizierà il 18 gennaio e durerà fino a tutto il 26. (segue) (Brb)