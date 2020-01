Infrastrutture: De Micheli e Cancelleri ricevono al Mit autotrasportatori e armatori

- Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Paola De Micheli, e il viceministro, Giancarlo Cancelleri, hanno incontrato oggi presso la sede del Mit i rappresentanti delle categorie degli autotrasportatori e degli armatori per fare il punto sull'adeguamento dei noli marittimi. Secondo quanto riferito dal dicastero in un comunicato, motivo urgente di questo primo incontro, l'aumento del costo del combustibile che dal primo gennaio, secondo la direttiva comunitaria Imo2020, dovrà essere molto più raffinato con un tenore di zolfo bassissimo per ridurre così l'impatto ambientale. Come spiegato dal dicastero, tale misura comporta quindi un aumento dei prezzi dei noli marittimi anche a ragione dei notevoli investimenti cui gli armatori hanno dovuto far fronte e con il conseguente rincaro della tariffa per gli operatori che trasportano merci sui mezzi pesanti. (segue) (Com)