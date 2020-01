Governo: Ronzulli (Fi), diviso su tutto e irrilevante in crisi internazionali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La "divisione interna" al governo ne certifica "l'irrilevanza nelle crisi internazionali". Lo ha detto Licia Ronzulli, vicepresidente del gruppo Forza Italia al Senato, in una dichiarazione ai telegiornali. "Il governo delle liti, diviso su tutto, da economia a giustizia, certifica la sua irrilevanza nelle crisi internazionali. In compenso oggi le tasse toccano il 40 per cento, come rivela l'Istat, segnando così purtroppo un nuovo record", ha affermato.(Com)