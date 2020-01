Alitalia: Mollicone (Fd'I), Lufthansa fa passo indietro? Governo difenda interesse nazionale e lavoratori (2)

- Per Mollicone, "l'unica certezza occupazionale per il futuro di Alitalia - un solo nuovo posto di lavoro - è quello del nuovo direttore generale, di prassi nominato dopo la definizione di un piano industriale che, ad oggi, non c'è. In ordini del giorno presentati da Fd'I e accolti dall'esecutivo, abbiamo ottenuto che il governo si impegnasse a portare avanti tutte le iniziative possibili per la definizione di un nuovo consorzio societario per Alitalia, nel mantenimento degli attuali livelli occupazionali, reintegrando eccellenze come Alitalia maintenance system, che rappresentano piccoli gioielli di formazione e qualifiche nel campo dell'aviazione. Patuanelli, De Micheli e il premier Conte garantiscano una soluzione di rilancio e tutela dei lavoratori, a cui esprimiamo la nostra solidarietà". (Com)