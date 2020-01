Mense Roma: De Priamo (Fd'I), esordio disastroso per bando voluto da grillini

- "Il bando voluto fortemente dalla giunta 5 Stelle è divenuto operativo con due anni di ritardo ed ha subito evidenziato i problemi che avevano portato all'agitazione del personale ed alla preoccupazione delle famiglie". È quanto dichiara in una nota Andre De Priamo capogruppo di Fd'I in Campidoglio. "Oggi sono infatti stati distribuiti in alcuni municipi dei panini per disguidi operativi e gli stessi a quanto emerge - spiega la nota - avevano caratteristiche qualitative ben diverse da quanto strombazzato dai grillini che avevano magnificato questo bando come l'inizio di una nuova fase di attenzione maggiore alla salute ed alla qualità dei prodotti offerti. Come avevamo ampiamente denunciato non si può pensare di aumentare la qualità riducendo con un bando che dal punto di vista economico andava nel senso esattamente opposto. Presenteremo una interrogazione per verificare se i panini distribuiti oggi siano conformi ai requisiti del bando e per sapere per quale motivo non siano stati garantiti senza preavviso i pasti a molti bimbi delle scuole romane".(Com)