Napoli: in auto con mezzo chilo hashish, arrestati due ragazzi

- In macchina con mezzo chilo di hashish. Con questa accusa sono stati fermati a Napoli, nel rione Berlingieri, un 19enne e un 16enne. I carabinieri avrebbero scoperto la presenza di sostanza stupefacente occultata sotto uno dei tappetini della vettura. In tasca, i due giovanissimi avrebbero avuto soldi in contanti. Per entrambi è stata disposta la misura degli arresti domiciliari.(Ren)