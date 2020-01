Rifiuti Roma: Giro (Fi), Ama mente, scuole invase da "monnezza"

- "Ama scrive il falso. Le scuole sono assediate dalla "monnezza". Ad esempio in via Carmignano, a pochi metri dal plesso di via Crivelli in zona Colli Portuensi, ho filmato questa sera cumuli di immondizia sulla strada e i marciapiedi che i bambini percorrono uscendo da scuola. Tutto sul mio profilo Facebook. I dirigenti dell'Ama scrivono il falso. Esistono delle norme di salute pubblica. La Procura di Roma intervenga. La legge è uguale per tutti o vale solo per i poveracci?". Lo scrive in una nota il senatore di Forza Italia Francesco Giro. (Com)