Difesa: Bulgaria-Usa, ministro Karakachanov a colloquio con ambasciatore Mustafa

- Il ministro della Difesa bulgaro Krassimir Karakachanov ha incontrato oggi l'ambasciatore statunitense a Sofia Herro Mustafa. Secondo quanto riferisce l'agenzia di stampa "Bta", lo scopo principale del colloquio è stato quello di fare progressi nello sviluppo del Piano decennale per la cooperazione bilaterale nel settore della difesa. Anche il direttore per le politiche europee nel segretariato Usa alla Difesa, Alton Buland, ha partecipato al colloquio, che avviene in vista del Dialogo strategico Bulgaria-Stati Uniti in programma domani a Sofia alla presenza del sottosegretario Usa agli Affari politici David Hale. Secondo quanto convenuto dai partecipanti all'incontro odierno, il piano 2020-2030 per la cooperazione tra Bulgaria e Stati Uniti nella difesa aiuterà nel rafforzamento delle capacità militari bulgare e nella modernizzazione delle Forze armate. La versione finale del documento dovrebbe essere siglata nel mese di settembre di quest'anno. (Bus)