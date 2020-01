Libia: Alto rappresentante Ue Borrell, "respingiamo l'intervento turco"

- Quando si chiede lo stop delle interferenze esterne in Libia il riferimento è chiaramente all'intervento turco che l'Unione europea respinge". Lo ha detto l'Alto rappresentante dell'Ue per la politica estera e di sicurezza, Josep Borrell, dopo il vertice a Bruxelles sulla Libia con i ministri degli Affari esteri di Italia, Francia, Germania e Regno Unito. "Come ho detto, abbiamo chiesto un cessate il fuoco, di fermare l'escalation e le interferenze esterne che sono aumentate negli ultimi giorni. E' ovvio che si fa riferimento alla decisione turca di intervenire in Libia che noi rigettiamo e che fa aumentare le nostre preoccupazioni in merito alla situazione in Libia. Non l'ho detto esplicitamente, ma è chiaro per chi vuole intendere che quando parlo di crescita di interferenze esterne mi riferisco a quelle della Turchia", ha detto l'Alto rappresentante. Borrell ha anche spiegato che i contatti sono costanti, anche con le autorità turche. "Ho parlato con le autorità turche, qualche giorno fa, prima di Natale, domani molti paesi andranno in Egitto. C'è un contatto permanente, di chiamate quotidiane, non è questo il problema: parliamo con tutti", ha concluso il capo della diplomazia europea. (Beb)