Governo: Lucaselli (Fd'I), è in avvitamento e italiani pagheranno prezzo

- "Il ritardo sulla Libia. La divisione totale sulla giustizia cui oggi si aggiunge anche il duello sul Jobs act. Dopo una manovra economica che si dimostrerà una sciagura per il Paese le conflittualità tra i partiti della maggioranza continuano ad emergere nella loro dirompenza". Lo dichiara in una nota la deputata di Fratelli d'Italia Ylenja Lucaselli. "L'anestesia del rinvio, di cui Conte è un ottimo somministratore, può servire per tirare a campare, ma questo governo ha bisogno di risposte. Occorre una politica industriale. Occorre tutelare i nostri asset energetici in Libia. Al contrario - conclude la parlamentare - l'esecutivo è in un avvitamento totale di cui gli italiani pagheranno un caro prezzo". (Com)