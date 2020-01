Alitalia: Romano (Pd), nuovo piano industriale su "lavorazioni" per più occupazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il commissario Leogrande ha aperto alla possibilità che nel nuovo piano industriale si dia forte impulso alle cosiddette 'lavorazioni', ovvero quel settore aziendale che è sempre stato uno dei punti di forza di Alitalia relativamente alle manutenzioni di motori, alla verniciatura. Un settore di lavoro concentrato prevalentemente su Fiumicino che ha goduto di alti livelli qualitativi e riconoscimenti europei, e soprattutto un settore ad alto impatto occupazionale, ma che è stato largamente dismesso negli anni scorsi". Lo ha detto il deputato del Partito democratico in commissione Trasporti di Montecitorio, Andrea Romano, nel quadro dell’audizione del commissario straordinario di Alitalia Giuseppe Leogrande. "Come Partito democratico - ha aggiunto il parlamentare - chiediamo che vi sia un maggior grado di dettaglio, anche in una interlocuzione con il nuovo direttore generale Zeni in Parlamento". (Rin)