Uruguay-Stati Uniti: colloquio Lacalle Pou-Pompeo, proposta su trattato libero scambio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dal punto di vista regionale Lacalle Pou "ha trasmesso a Pompeo che l'Uruguay è chiamato a svolgere un ruolo di mediazione tra Brasile ed Argentina" e "la sua preoccupazione per il golpe alle istituzioni democratiche in corso in Venezuela". In questo senso il presidente eletto ha ribadito a Pompeo che a partire dal 1 marzo, giorno del suo insediamento, "l'Uruguay non farà più parte del meccanismo di Montevideo", istanza di negoziato e dialogo sul Venezuela promossa dal governo di Tabaré Vazquez insieme a quello messicano di Manuel Lopez Obrador. Il leader della coalizione di centrodestra uruguaiana ha sottolineato invece su questo punto le coincidenze con il Gruppo di Lima, foro regionale che riconosce invece l'autorità del presidente dell'Assemblea nazionale venezuelana, Juan Guaidò. (segue) (Abu)