Uruguay-Stati Uniti: colloquio Lacalle Pou-Pompeo, proposta su trattato libero scambio (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente eletto dell'Uruguay, Luis Lacalle Pou, ha già confermato la composizione del gabinetto che entrerà in carica a partire dal 1 marzo del 2020. Il leader del Partido Nacional ha deciso le nomine in base a un criterio di equa ripartizione tra le diverse forze che hanno composto la coalizione "multicolore" di centrodestra formatasi in vista del ballottaggio di novembre con l'obiettivo di porre fine a 15 anni di governo del Frente Amplio. Su un totale di tredici ministeri, otto andranno al Partido nacional, due ciascuno al partido Colorado e a Cabildo Abierto e uno al Partido Independiente. (segue) (Abu)