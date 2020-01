Uruguay-Stati Uniti: colloquio Lacalle Pou-Pompeo, proposta su trattato libero scambio (4)

- Agli Esteri andrà Ernesto Talvi, il candidato del Partido Colorado, terzo classificato al primo turno delle ultime presidenziali, mentre il ministero del Lavoro è andato a Pablo Mieres, candidato per il Partido Independiente. Guido Manini Rios, leader della quarta forza in termini di voti alle ultime elezioni, il partito ultra nazionalista Cabildo Abierto, non ha accettato nomine per sé, ma esponenti del suo partito saranno a capo dei ministeri della Salute e delle Case Popolari. La spinosa questione della sicurezza sarà presa in mano dal numero due del Partido Nacional, Jorge Larranaga, sconfitto da Lacalle Pou alle primarie del suo partito. (segue) (Abu)