Speciale infrastrutture: Francia, riforma pensioni, sciopero prolungato nella raffineria di Grandpuits

- Nel corso dell'assemblea generale della raffineria di Grandpuits, nel dipartimento della Seine-et-Marne, i dipendenti hanno votato a favore del prolungamento dello sciopero contro la riforma delle pensioni. Lo riferisce il quotidiano francese “Ouest France”, spiegando che i lavoratori sono in sciopero dal 5 dicembre ma garantiscono un servizio minimo. La scorsa settimana il sindacato della Confederazione generale del lavoro (Cgt) ha indetto il blocco di tutte le raffinerie presenti in Francia a partire da oggi fino al 10 gennaio. Il gruppo petrolifero Total si è mostrato sereno annunciando che non ci saranno problemi di approvvigionamento. (Res)