Speciale infrastrutture: Ukrtransgaz, transito gas russo in Ucraina in aumento del 3 per cento nel 2019

Kiev, 07 gen 17:15 - (Agenzia Nova) - Il transito di gas naturale russo in territorio ucraino ha registrato un aumento su base annuale pari al 3 per cento nel 2019. Lo si apprende da un comunicato pubblicato dalla compagnia Ukrtransgaz, operatore del sistema nazionale per il trasporto del gas, sul suo profilo Facebook. In termini reali, l'ammontare complessivo di gas naturale trasportato dalla Russia ai paesi europei e alla Moldova attraverso l'Ucraina si è attestato a 89,6 miliardi di metri cubi nel 2019, con un incremento di tre punti percentuali rispetto al 2018. Il trasporto di gas naturale russo verso i paesi europei ha preso il via sulla base dell'accordo di transito firmato dalle autorità ucraine con Gazprom. (Res) © Agenzia Nova - Riproduzione riservata