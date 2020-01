Alitalia: Lufthansa resta ferma su partnership commerciale. Commissario Leogrande: presto incontro Delta (2)

- Eberhart ritiene che “un profondo risanamento di Alitalia sia inevitabile”. Solo così, ha osservato nel corso dell’audizione, la compagnia “avrà una scelta libera tra i tre sistemi più forti in Europa", Lufthansa e Air France. Per Lufthansa, poi, l'aeroporto di Fiumicino resta un'infrastruttura ideale per mantenere il ruolo di hub in Italia". Lo scalo romano, ha aggiunto, “gioca su un livello più elevato rispetto a Francoforte grazie a una gestione più elevata per i clienti". Immediata la risposta di Leogrande che, sempre davanti alla commissione Trasporti, ha preso atto del no della compagnia tedesca ad una equity. “Del passo indietro di Lufthansa ne prendo atto come voi, mi riservo di incontrarli, vedremo - ha affermato -. La minestra precotta non c'è. Io incontrerò Delta, penso la prossima settimana, per riprendere un percorso, e poi incontrerò anche Lufthansa”. Detto questo, il commissario straordinario ha annunciato la nomina a direttore generale di Alitalia di Giancarlo Zeni, che lascerà l'incarico di amministratore delegato di Blue Panorama. Quanto ai conti di Alitalia, Leogrande ha precisato che “in questo periodo di amministrazione straordinaria Alitalia ha bruciato circa 300 milioni di euro l'anno di cassa”. Infine, ha lanciato un appello ai dipendenti e ai sindacati a “remare tutti dalla stessa parte” e ad “andare avanti in un clima di collaborazione piena”. (Rer)