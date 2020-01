Sassari: crolla soffitto di una scuola materna

- Crolla il soffitto di una scuola materna a Sassari. L’episodio s’è verificato prima che i bambini entrassero all’interno delle aule per riprendere le lezioni. Ed è stato anche per questo motivo che il crollo non ha causato nessun ferimento. Sul posto, in via Cottoni, sono arrivati i vigili del fuoco che hanno proceduto alle verifiche del caso mentre la scuola è stata chiusa.(Ren)