Rai: Bonaccorsi (Pd), da nomine a Sanremo vige solo il caos, governance non all'altezza

- "Anno nuovo caos vecchio. La Rai continua a navigare a vista: la governance dell'azienda non sembra essersi schiarita le idee su come gestire i prossimi mesi. La confusione resta a farla da padrona". E' quanto dichiara Lorenza Bonaccorsi, sottosegretaria al ministero per i Beni e le Attività culturali e per il Turismo, del Partito democratico. "All'inizio c'è stata la polemica su Rula Jebreal - continua l'esponente del governo in una nota - che era stata inviata al festival di Sanremo per affrontare un tema d'emergenza, quello della violenza sulle donne che nel nostro Paese tocca picchi allarmanti - una donna su tre in Italia ha subito una qualche forma di violenza -. Poi è stata la volta delle cantanti in minoranza a cui s'è pensato di rimediare aumentando le presenze femminili sul palco, per pareggiare i numeri. Avevamo chiuso l'anno con l'inconcludente balletto sulle nomine, finito nel bluff dell'amministratore delegato che ha scaricato sui partiti la responsabilità delle sue mancate scelte. Tutto questo caos - conclude Bonaccorsi - testimonia la totale assenza di una governace all'altezza della Rai. Arrivati a questo punto sarebbe il caso che qualcuno prendesse in mano le redini del servizio pubblico. I cittadini italiani che pagano il canone merita di più". (Com)