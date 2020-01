Alitalia: De Micheli, rispettare tempi previsti da decreto

- Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Paola De Micheli, si dice "assolutamente convinta" che vadano rispettati i tempi indicati dal decreto su Alitalia sulla vendita della compagnia aera. "Io ho visto che chiedono a me se i tempi previsti dal decreto sono dilazionabili o saranno dilazionati, sono assolutamente convinta, e aspetto e ho chiesto questo appuntamento con il commissario per avere informazioni sul piano industriale, che si debbano rispettare i tempi previsti dal decreto, perché veniamo già da una storia articolata e complessa", ha detto De Micheli rispondendo alle domande poste nel corso della sua audizione presso la commissione Trasporti della Camera dei deputati, nell’ambito dell’esame del disegno di legge sulle “misure urgenti per assicurare la continuità del servizio svolto da Alitalia – Società aerea italiana S.p.a. e Alitalia cityliner S.p.a. in amministrazione straordinaria". Secondo il ministro, "gli interventi che devono essere fatti devono rispettare questa tempistica e copertura finanziaria".(Rin)