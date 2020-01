Milano: annega in piscina comunale, morto 32enne disabile

- È morto il 32enne disabile che alle 15 di questo pomeriggio, nella piscina comunale Quarto Cagnino di via Francesco Roberto Lamennais a Milano, era stato soccorso in arresto cardiaco. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, l'uomo, appartenente a una comunità, si trovava in piscina per la lezione settimanale di nuoto che svolgeva con altre 10 persone disabili. Dopo essere entrato in acqua il 32enne si è allontanato verso la parte più profonda della vasca in un punto in cui non è più riuscito a toccare con i piedi il fondo e, agitandosi, ha iniziato a bere. Il bagnino della struttura si è accorto della situazione di pericolo lo ha soccorso tempestivamente ma quando lo ha portato a bordo vasca l'uomo era già in arresto cardiaco. (Rem)