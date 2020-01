Alitalia: Carrara (FI), M5s danneggia bilancio Stato

- "Il commissario Leogrande conferma che l'Alitalia in amministrazione straordinaria perde circa 300 milioni ogni anno. Da due anni il Movimento cinque stelle guida il dicastero dello Sviluppo economico, titolare del dossier, senza riuscire a trovare una soluzione". Lo afferma il deputato Maurizio Carrara, responsabile Industria di Forza Italia. "Oltre alla salvaguardia dell'occupazione - sono infatti in ballo 10 mila posti di lavoro -, e oltre al futuro della compagnia di volo", conclude il parlamentare in una nota, "c'è dunque anche il rilevante danno economico provocato dall'incompetenza dei ministri grillini".(Com)