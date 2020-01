Ex Ilva: Bernini (FI), bene Altoforno 2 non spento ma resta incertezza

- "La decisione del Tribunale del riesame di Taranto sull’Altoforno 2 dell’ex Ilva è un’ottima notizia che non deve però far dimenticare il caos da cui è maturata: oggi un magistrato di Taranto ha deciso che Afo2 può non essere spento, ma un altro giudice, sempre a Taranto, aveva ordinato di spegnerlo. Mentre a Milano un pm aveva intimato a Mittal di non spegnerlo". Lo dichiara Anna Maria Bernini, presidente dei senatori di Forza Italia. "A questa babele giudiziaria - continua la parlamentare in una nota - si è aggiunta la decisione del governo di togliere lo scudo penale. Nonostante tutto, la speranza è che si trovi un accordo con ArcelorMittal, ma è arduo pretendere di attirare così investimenti e imprenditori dall’estero, anche perché sul futuro dell’acciaio italiano la maggioranza è divisa e senza una strategia precisa".(Com)