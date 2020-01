Polonia: presidente, affermazioni Putin su Seconda guerra mondiale distorcono verità storica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le affermazioni del presidente russo, Vladimir Putin, rappresentano una evidente distorsione della verità storica. Lo ha dichiarato il capo dello Stato polacco, Andrzej Duda, durante una seduta del Consiglio di gabinetto convocata oggi nella sede della presidenza di Varsavia. Secondo quanto riporta l'agenzia di stampa "Pap", Duda ha detto che le parole di Putin dello scorso 24 dicembre sono un esempio di "revisionismo poststaliniano" e tentano di attribuire alla Polonia "la responsabilità dello scoppio della Seconda guerra mondiale". La riunione non è stata dedicata solamente alla discussione delle relazioni polacco-russe alla luce delle recenti dichiarazioni di Putin, ma anche del 75mo anniversario della liberazione del campo di concentramento e di sterminio di Auschwitz-Birkenau e della situazione in Medio Oriente. Duda ha evidenziato che dopo l'iniziativa statunitense che ha portato alla morte del generale iraniano Qasem Soleimani è evidente che la situazione in Medio Oriente coinvolge anche la Polonia in quanto membro Nato. "In Iraq abbiamo oltre 200 uomini che vi svolgono il loro servizio e in relazione a ciò non abbiamo dubbi che si siano trovati in condizioni che non esito a definire con il nome di condizioni particolari", ha detto Duda. (Vap)