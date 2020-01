Libia: Borrell, parlare con tutti attori, anche Haftar

- E' necessario parlare con tutti gli attori rilevanti nel processo libico e anche con il generale Khalifa Haftar. Lo ha detto l'Alto rappresentante dell'Unione europea per la politica estera e di sicurezza, Josep Borrell, dopo il vertice di oggi sulla Libia con i ministri degli Affari esteri di Italia, Francia, Germania e Regno Unito. "Di sicuro dobbiamo parlare con tutti gli attori rilevanti nel processo libico. Di certo dobbiamo parlare con (Fayez al) Sarraj e di certo dobbiamo parlare con il maresciallo Haftar. Spero che nei prossimi giorni saremo in grado di avere i contatti che non è stato possibile avere oggi in Libia. Il lavoro non finisce oggi. Continueremo a essere in contatto con gli attori libici", ha detto l'Alto rappresentante. "Non è una questione di forza. L'Ue non usa la forza, ma l'attività diplomatica, l'esempio, lo stato di diritto. Chiediamo una soluzione diplomatica sulla base del fatto che capiamo che non c'è soluzione militare in Libia. Continuare con le ostilità e con gli atti violenti, come quelli che abbiamo visto qualche giorno fa con l'attacco all'accademia militare a Tripoli, non porta ad alcuna soluzione, ma aumenta la sofferenza del popolo libico", ha concluso Borrell. (Beb)