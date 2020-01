Rifiuti Roma: Spena (FI), Capitale Italia continua a essere discarica a cielo aperto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I rifiuti inondando Roma, Roma rifiuti la Raggi. Riaprono le scuole e ad accogliere bambini e studenti cumuli di rifiuti, non solo davanti alle scuole ma sulle strade del centro e in periferia. Grazie all’incapacità manifesta e l’immobilismo disarmante della sindaca Raggi e della giunta capitolina la Capitale d’Italia continua ad essere ad una discarica a cielo aperto". Lo dichiara, in una nota, Maria Spena, deputata di Forza Italia. "I cittadini romani, costretti a combattere ogni giorno con le varie emergenze, cassonetti obsoleti e putridi, traffico, trasporti pubblici e le ormai famose ‘buche romane’ - aggiunge - non chiedono la luna ma semplicemente di poter vivere in una città pulita, ordinata ed efficiente, in una parola sola ‘normale’. È evidente che con questa amministrazione è impossibile realizzare anche un sogno di normalità, quello che per la sua storia e bellezza Roma merita. Per regalare ai romani questo sogno, l’unica via è mandare a casa questa classe politica di improvvisati ed incompetenti. Il centrodestra ha pronta una squadra pronta e proiettata al futuro, vicina alle esigenze dei cittadini e capare di restituire a Roma il lustro che merita". (Com)