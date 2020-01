Campania: De Luca, su sanità e lotta camorra sfido Salvini a dibattito

- "Fabbrica demagogia non va in crisi, caro onorevole Matteo Salvini, le chiacchiere stanno a zero". Lo ha scritto su Facebook il governatore della Campania Vincenzo De Luca replicando al leader leghista sul tema della sicurezza e delle violenze contro medici e sanitari. "La richiesta era semplice: istituire un posto di polizia all'ospedale San Giovanni Bosco. In un anno il ministro dell'Interno non lo ha fatto. Allora? Gli rinnovo l'invito a un dibattito pubblico sulla sanità e sulla vera lotta alla camorra, quando e dove vuole". (Ren)