Libia: Borrell, ridare operatività a Sophia è sul tavolo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ridare le funzioni operative alla missione navale europea Sophia “è sempre sul tavolo e se ne parlerà”. Lo ha detto l'Alto rappresentante dell'Unione europea per la politica estera e di sicurezza, Josep Borrell, dopo il vertice sulla Libia con i ministri degli Affari esteri di Italia, Francia, Germania e Regno Unito. "La missione Sophia ha, fra gli altri, il compito di sorvegliare il rispetto dell'embargo sulle armi su mandato dell'Onu. Sfortunatamente la missione è ancora attiva, ma non operativa, perché non ci sono le navi di nessuna Marina militare europea nelle acque del Mediterraneo centrale, mentre ci sono navi turche che pattugliano le coste libiche. Ridare alla missione Sophia di nuovo gli elementi operativi è sempre stato sul tavolo e sicuramente ne parleremo", ha detto il capo della diplomazia europea. (Beb)