Georgia-Russia: nessuna conferma su presenza Lavrov a riunione Consiglio d'Europa a Tbilisi

- Il ministero degli Esteri della Georgia non può confermare al momento se il capo della diplomazia russo Sergej Lavrov ha in programma di visitare Tbilisi per partecipare alla riunione ministeriale del Consiglio d'Europa. È quanto riporta la stampa georgiana. La riunione ministeriale è prevista a Tbilisi nella primavera del 2020. La sede dell'incontro è stata scelta in quanto dal 27 novembre 2019 la Georgia presiede il Comitato ministeriale del Consiglio d'Europa, di cui la Russia è un paese membro. "La Georgia ospiterà una riunione del Comitato ministeriale del Consiglio d'Europa a Tbilisi a maggio del 2020. Attualmente coordiniamo le questioni organizzative con il segretario generale del Consiglio d'Europa", ha affermato il servizio stampa del ministero di Tbilisi. La Georgia deterrà la presidenza del Comitato ministeriale sino al 15 maggio 2020. (Res)