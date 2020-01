Mafie: Pinotti, Pd venerdì in piazza a Foggia con Libera contro violenza (2)

- Pinotti sottolinea che il Pd vuole "contribuire a rinsaldare il necessario rapporto di fiducia tra i cittadini e lo Stato che ha già dimostrato di essere presente nella lotta alla delinquenza comune e alla criminalità organizzata". "La paura non può avere la meglio - aggiunge -. Bisogna fare rete attorno alle forze dell'ordine, alla magistratura e a chiunque sia impegnato in prima linea. Nessuno può permettersi di essere spettatore". "Non è solo un atto di resistenza, bensì riaffermiamo la funzione fondamentale della legalità e i valori dello Stato di diritto e convivenza civile. Una delegazione dem accompagnerà il corteo per ripetere ogni volta che sarà necessario che insieme Foggia può rinascere ancora più forte di prima”, conclude. (Rin)