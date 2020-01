Smog: De Rosa (M5s), domani incontro ministro Costa, lombardi chiedono di tornare a respirare

- Il consigliere regionale lombardo del Movimento 5 Stelle Massimo De Rosa in una nota fa sapere che domani incontrerà il ministro dell'Ambiente Sergio Costa per parlare dell'emergenza inquinamento in Lombardia. "Sarò portavoce delle esigenze dei cittadini lombardi, i quali chiedono di poter tornare a respirare", spiega il pentastellato. "Ora che il governo, grazie al M5S, ha posto l'inquinamento in Lombardia fra le priorità dell'agenda 2020, pretendiamo di conoscere le misure che Regione Lombardia vorrà introdurre. Quanto realizzato finora si è confermato ancora una volta insufficiente e non all'altezza. Cosa intende fare l'assessore Cattaneo? Altre deroghe? Altre misure spot?", si chiede De Rosa. "Serve un piano di investimenti, nell'ottica del Green New Deal promosso dal Ministero dell'Ambiente, capace di mostrare una visione che vada aldilà degli interessi mandato, ma miri a tutelare la salute nostra e dei nostri figli negli anni", spiega il portavoce pentastellato, che ha già in mente i primi punti sui quali lavorare: "Occorrono fondi a sostegno della transizione fra la mobilità alimentata da combustibili fossili a quella sostenibile. Servono risorse adeguate per lo sviluppo del trasporto pubblico, l'attuale servizio offerto da Trenord è inaccettabile per i pendolari. Serve un piano mirato legato alla riqualificazione energetica degli edifici. Siamo consapevoli di come nessuno abbia la bacchetta magica con la quale risolvere i problemi all'istante. Pretendiamo però si cominci finalmente un percorso attraverso il quale tornare a respirare. Non Istituzioni che restano a guardare, mentre soffochiamo", conclude De Rosa.(com)