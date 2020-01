Alitalia: Leogrande, mia nomina a ridosso vacanze natalizie, non ho idea completa situazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Questa nomina è arrivata proprio in prossimità delle vacanze natalizie. Ho avuto in questi giorni modo di leggere un po' di carte, ma non ho assolutamente un’idea completa della situazione". Lo ha affermato il commissario straordinario di Alitalia, Giuseppe Leogrande, nella sua audizione davanti alla commissione Trasporti della Camera, nell'ambito dell'esame del decreto legge recante "Misure urgenti per assicurare la continuità del servizio svolto da Alitalia - Società Aerea Italiana S.p.A. e Alitalia Cityliner S.p.A. in amministrazione straordinaria". (Rin)