Umbria: Porzi (Pd), la giunta attui le norme anti-bullismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “I recenti episodi di bullismo testimoniano l’urgenza di dare immediata attuazione alla legge regionale 4/2018. Per questo chiediamo al presidente della giunta, Donatella Tesei, di farlo al più presto e di attivarsi con la presidenza del consiglio dei ministri per chiedere di attuare quanto previsto dalla legge nazionale con la redazione del piano d’azione integrato per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo, il codice di coregolamentazione e il comitato di monitoraggio”. Lo ha dichiarato il consigliere regionale umbro del Pd, Donatella Porzi, annunciando la presentazione di una mozione. Porzi ha proseguito: "“Nell’aprile del 2018 la Regione Umbria ha votato all’unanimità una proposta di legge, a firma mia e del consigliere Rometti, che ci consente di essere sicuramente all’avanguardia a livello nazionale, dal punto di vista normativo, per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo. La nostra legge prevede un tavolo regionale di coordinamento per la prevenzione ed il contrasto del bullismo presieduto dalla presidente della giunta regionale o dall’assessore delegato". (segue) (Ren)