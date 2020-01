Umbria: Porzi (Pd), la giunta attui le norme anti-bullismo (2)

- Per Porzi: "La legge nazionale 71/2017 prevede, all’articolo 3, l’istituzione del tavolo tecnico per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo, incardinato presso la presidenza del Consiglio dei ministri e coordinato dal Miur, di cui è componente anche la conferenza unificata, che si è riunito solo una volta a seguito della sua completa definizione e cioè il 10 luglio 2019”. Porzi ha continuato: "Ad oggi non vi è notizia del piano d’azione integrato per il contrasto e la prevenzione del cyberbullismo, così come risultano inosservate le previsioni sulla costituzione del codice di co-regolamentazione, del comitato di monitoraggio e delle campagne di informazione. Risulta urgente inoltre l’aggiornamento, che la legge prevede ogni due anni, delle linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo (l’ultima risale al 25 ottobre 2017)". "Anche il comitato sui diritti dei minori Onu – ha concluso Donatella Porzi -, nelle osservazioni conclusive 2019 sullo stato di attuazione della convenzione di New York, ha raccomandato all’Italia di adottare e attuare un Piano d’azione integrato come previsto dalla legge". (Ren)