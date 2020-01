Repubblica Ceca: senatore Wagenknecht chiede a Germania e Austria esame prestiti ad Agrofert

- Le banche centrali di Austria e Germania dovrebbero verificare la regolarità dei prestiti concessi al gruppo industriale Agrofert, fondato dal premier ceco Andrej Babis. Lo ha detto il senatore ceco Lukas Wagenknecht, indipendente ma vicino al Partito pirata, ripreso dall'emittente radiofonica "Cesky rozhlas". Il senatore spera che i controlli chiariscano se Agrofert ha fornito informazioni contraddittorie o addirittura false alle banche germanofone. Wagenknecht evidenzia ad esempio che in Slovacchia Babis è ancora registrato come il soggetto che controlla il gruppo e come suo beneficiario ultimo. (Vap)