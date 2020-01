Milano: Lucente (Fd'I) su bestemmia a messa, neanche una parola da Sala e alzata di spalle dei buonisti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Franco Lucente, capogruppo di Fratelli d'Italia in Regione Lombardia, commenta in una nota la notizia del giovane egiziano che ieri sera è entrato nella chiesa Beata vergine Immacolata e Sant'Antonio in viale Corsica a Milano, ha bestemmiato e danneggiato il leggio: "È questa l'integrazione modello-Milano? È questo il rispetto per la nostra cultura? Non voglio neanche immaginare come sarebbe finito un italiano che avesse fatto la stessa cosa in un Paese islamico. Da noi 100 euro di multa, neanche una parola da parte del sindaco Sala e alzata di spalle da parte di tutti i buonisti da salotto: questo è il valore delle nostre tradizioni, che possono essere calpestate da tutti?". (com)