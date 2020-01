Libia: Schifani (FI), Italia mai così evanescente e marginale

- Il senatore di Forza Italia ed ex presidente del Senato Renato Schifani ritiene che "l'Italia non è mai stata così marginale in campo internazionale. Il nostro Paese - sottolinea in una nota - è il socio trascurato del blocco atlantico e risulta del tutto ininfluente in Libia, terra storicamente presidio di interessi energetici e di rapporti politici. Per non parlare della completa subalternità nello scacchiere mediorientale". Secondo Schifani, "l'evanescenza di un governo diviso al suo interno e composto da esponenti di scarsa o nulla credibilità, esperienza e riconoscibilità internazionale, a cominciare proprio dal ministro degli Esteri, sta dando come risultato la totale abdicazione ad un ruolo che, fino alla prima decade del nuovo millennio, è stato solido e strategico". (Com)