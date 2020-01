Alitalia: Salvini, Lega non permetterà svendite

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Anche su Alitalia, il governo perde tempo e mette a rischio un’azienda strategica per il Paese ed il futuro di 10 mila lavoratori. Nessuna svendita e nessun regalo saranno permessi dalla Lega". Lo afferma, in una nota, il segretario della Lega Matteo Salvini. (Com)